Sanremo: domani appuntamento di ascolto e confronto con la popolazione con Cambiamo con Toti Presidente

Domani sabato 1 agosto la sezione di Sanremo di Cambiamo con Toti Presidente ha organizzato un nuovo appuntamento di ascolto con la popolazione. L’appuntamento sarà dalle 9:30 alle 18:30 presso il point di Marco Scajola, in via Roma 117 a Sanremo.



"Saranno presenti esponenti del movimento civico e simpatizzanti per confrontarsi su idee e progetti con i cittadini. - sottolineano da Cambiamo con Toti Presidente - Sarà possibile, inoltre, sottoscrivere la petizione popolare contro la situazione di blocco delle autostrade liguri. I cittadini sono invitati a partecipare, contribuendo con idee e progetti al futuro del nostro territorio".