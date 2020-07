A Bordighera, appuntamenti d’agosto con musica, arte e divertimento in tutta sicurezza

L’estate nella città delle palme sta entrando nel vivo con un calendario di appuntamenti imperdibili che animeranno tutto il mese di agosto. Svago, serenità e sicurezza sono i punti fermi che hanno guidato l’amministrazione comunale per offrire a residenti e ospiti un programma denso e articolato, che spazia dalla musica all'arte, dall’astronomia all'animazione, allo svago e a molto altro ancora; a garanzia del massimo scrupolo nell’applicazione delle misure anticontagio, la partecipazione potrà avvenire solo su prenotazione.

Gli spettacoli di agosto prenderanno il via sabato 1 alle 21.30 presso i Giardini Lowe, con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera che presenterà il Quartetto Novecento nel concerto «Da Brubeck a Piazzolla», con musiche di Galliano, Bernstein, Brubeck e Piazzolla.

Domenica 2 agosto gli amanti dell'astronomia potranno partecipare ad “In Viaggio verso Saturno”, una serata dedicata all'osservazione del cielo con spiegazioni e proiezioni, che avrà luogo sul lungomare Argentina, nella spiaggia libera in prossimità dello stabilimento Corallo, dalle 21.00 alle 23.30.

Sabato 8 agosto alle 21.30, ai Giardini Lowe, si potrà assistere al concerto dell’ensemble di archi dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera, diretta dal maestro Massimo Dal Pra: «A spasso tra gli stili con gli archi della BSO», con musiche di Vivaldi, Morricone e Anderson.

Domenica 9 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 21.00 nel centro cittadino, si terrà la 39° edizione della tradizionale «Giornata Commerciale del Ribasso», organizzata in collaborazione con la Confcommercio.

Venerdì 14 agosto si potrà nuovamente ammirare il cielo, questa volta alla scoperta di stelle e costellazioni del cielo estivo, mentre sabato 15 agosto la musica tornerà ad essere protagonista, alle 21.30 ai Giardini Lowe, con il concerto della pianista, compositrice e arrangiatrice Veronica Rudian: l’ingresso sarà ad offerta libera a favore della Protezione Civile, Sezione di Bordighera. Un’altra serata con le sette note mercoledì 19 agosto, alle 21.30 ancora ai Giardini Lowe: il palco sarà dei Lost in Blues, con un repertorio con brani di ogni tempo del rhythm and blues, soul, blues, rock and roll e funky.

Da giovedì 20 a domenica 23 agosto nel centro storico tornerà “Agorà-Arte in Piazza”. La rassegna, quest’anno curata da Massimo Minnini della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma con la collaborazione dell’Accademia Riviera dei Fiori G. Balbo, vedrà protagoniste le opere dello scultore Emiliano Maggi, che doneranno alle piazzette del borgo un’atmosfera di grande suggestione.

Venerdì 21 agosto è previsto un viaggio “Verso il centro della Via Lattea”, e sabato 22 agosto, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena, la storica dell'arte Anna Manzitti racconterà, per “Liguria delle Arti”, il gruppo marmoreo Maddalena in gloria di Filippo e Domenico Parodi con accompagnamento di musica e letture.

Da sabato 22 agosto a sabato 12 settembre, tutti i giorni tranne il lunedì dalle 18.30 alle 22.30, il Centro Culturale ex Chiesa Anglicana ospiterà “Una timida antologia”, la mostra dell’artista Pino Venditti.

Martedì 25 agosto, ancora musica: “La banda ieri, oggi e domani. Musica e tradizioni”, un concerto in cui la Banda Musicale Borghetto S. Nicolò Città di Bordighera metterà a confronto tradizioni e nuovi orizzonti per illustrare l’evoluzione delle bande musicali nel tempo.

Il mese si concluderà con la VII edizione del Bordighera Book Festival, la rassegna dedicata al libro con stand degli espositori, incontri con gli autori, laboratori per bambini. L'appuntamento è da giovedì 27 agosto a domenica 30 agosto in corso Italia.

Da non dimenticare, infine, “Bordighera Summer Fun”, il programma di animazione per grandi e piccini che fino al 13 settembre da martedì alla domenica animerà la rotonda di Sant’Ampelio, il lungomare Argentina e la spiaggia libera d’Arziglia.

L'agosto di Bordighera sarà ricco di musica, arte, divertimento…sempre in serenità e sicurezza!

Si ricorda che l’accesso agli spettacoli è consentito solo ed esclusivamente su prenotazione, da effettuare entro le quarantotto ore precedenti alla data dello spettacolo allo 0184262882 o presso l’Ufficio IAT di via Vittorio Emanuele n. 172, presso i Giardini del Palazzo del Parco, tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle15.00 alle 19.00.

La partecipazione alle serate di osservazione astronomica è libera fino ad esaurimento posti, con turni di mezz’ora dalle 21.30 alle 23.30: ogni turno potrà comprendere fino a 15 persone. E’possibile prenotare inviando un messaggio whatsapp al +393485520554 indicando nome, data, numero di partecipanti e orario preferito.

Per ogni ulteriore informazione:

www.bordighera.it

ufficio IAT , via Vittorio Emanuele 172, tel. 0184262882

programma Bordighera Estate 2020 https://www.bordighera.it/allegati/3001830_depliant.pdf

programma Bordighera Summe Fun https://www.bordighera.it/allegati/3001830_bordighera_summer_fun.pdf