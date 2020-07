Imperia: stasera penultimo appuntamento con le "Serate organistiche leonardiane"

Giovedì 30 Luglio 2020 alle ore 21 presso il Duomo di San Maurizio ad Imperia si svolgerà il penultimo appuntamento della 10ª stagione del festival internazionale “Serate organistiche leonardiane”. Per l’occasione il concerto è stato affidato a due nomi importanti della musica francese attuale la clarinettista Eva Villegas e l’organista Brice Montagnoux, con un programma molto vario che prevede musiche di Vierne, Widor, Albinoni, Franck.

L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Assessorato Cultura del Comune di Imperia, grazie soprattutto alla sensibilità dell’amministrazione comunale ed in particolar modo dell’assessore Marcella Roggero. Si ricorda che la stagione 2020 si concluderà mercoledì 5 Agosto 2020 presso la Basilica di San Giovanni ad Imperia Oneglia con il concerto del M° Fabio Ciofini.



"La stagione musicale delle 'Serate organistiche Leonardiane vede la preziosa collaborazione del parroco del Duomo Monsignor Lucio Fabbris, senza dimenticare il grande appoggio degli anni precedenti del Rev. Don Ivo Raimondo, del Rev. Don Gustavo Del Santo, e da quest’anno di Monsignor Ennio Bezzone. L’ingresso è libero e i concerti verranno trasmessi in streaming su facebook in parte o integralmente” - spiegano gli organizzatori.