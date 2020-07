Regionali: l'ex Assessore Giuseppe Di Meco coordinerà la campagna di 'Cambiamo con Toti Presidente' in provincia di Imperia

Sarà Giuseppe Di Meco, imprenditore sanremese che è stato anche Assessore in Comune e presidente del Cda del Casinò, coordinerà la campagna elettorale della lista ‘Cambiamo con Toti presidente’, che sosterrà alle prossime elezioni regionali l’attuale Governatore, Giovanni Toti.

"Ringrazio gli amici che hanno dato la loro disponibilità per aiutarci in questa bella sfida - commenta il Presidente Toti - che porteremo avanti con grande passione ed entusiasmo grazie a una squadra forte, variegata e pronta a continuare insieme per altri 5 anni il cambiamento della nostra Liguria".

Giuseppe Di Meco ha seguito anche le campagne elettorali dell’attuale Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Di Meco lavorerà per la lista di Toti dalla nostra provincia mentre a Genova se ne occuperà Matteo Cozzani. A Savona sarà Mauro De Michelis e a Spezia Loris Figoli.