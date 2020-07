Sanremo: plateatico del mercato dei fiori all'associazione islamica, interviene Daniele Ventimiglia (Lega)

“Apprendiamo da fonti di stampa che il nostro mercato dei fiori di Valle Armea si trasformerà per un giorno in moschea, per consentire alla comunità musulmana di partecipare alle preghiere con il corretto distanziamento sociale e con il rispetto del DPCM, ma soprattutto cercando di evitare di arrecare disturbo che invece era stato causato durante le preghiere celebrate al campetto sportivo di Borgo Tinasso”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale della Lega, Daniele Ventimiglia, dopo essere venuto a conoscenza della concessione del plateatico al Mercato di Valle Armea, all’associazione islamica di Sanremo. Si tratta di una preghiera che si svolgerà venerdì dalle 8 alle 10.

“Riteniamo auspicabile per il futuro – prosegue Ventimiglia - che l'attuale presidente di Amaie Energia, avv. Andrea Gorlero, voglia disporre gratuitamente e con la stessa celerità gli ampi spazi della struttura anche alle singole associazioni sanremesi che ne facciano richiesta per consentire anche a quest'ultime la possibilità di aggregarsi del rispetto delle normative”.

Dal Comune confermano che l’associazione islamica si preoccuperà di tutte le formalità per il contenimento del Covid-19 con l’utilizzo delle mascherine, sanificazione e quant’altro.