Sanremo: al via i lavori di restyling degli impianti con il progetto ‘e-grid 2020’ in salita Ospedale e via Armea

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani eseguirà lavori di restyling sui propri impianti nel territorio comunale di Sanremo.

I tecnici dell’azienda effettueranno interventi di potenziamento del sistema elettrico nell’ambito del Progetto E-Grid 2020 che, coniugando innovazione e sostenibilità, intende dotare il sistema elettrico di ottimizzazioni tecnologiche, utili a garantire efficienza e continuità del servizio. Nel dettaglio, gli operai provvederanno al rifacimento elettromeccanico di una cabina, alla sostituzione di un trasformatore e alla manutenzione e sostituzione di quattro sezionatori in MT. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Le operazioni, che devono essere svolte in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono una temporanea interruzione del servizio giovedì 30 luglio, dalle 9:30 alle 15:30. Le zone interessate sono: salita Ospedale sn, strada Armea da 142c a 144, sn, sn13, sn15, sn8, 134; località Bussana Vecchia 10, 76, da 102 a, 106, 41, 91, sn, sn16, sn13, sn37, sn39, sn46, sn90, sn55, sn51, sn57, sn69, sn71, sn68, sn4, sn15, sn42, sn32, sn53, sn54, sn79, sn26, sn97, sn99, sn43, sn91, sn48, sn49, sn35, sn73, sn66, sn92, sn64, sn63, sn28, sn62, sn21, sn17, sn84, sn6, sn44, sn45, sn81, sn82, sn33, sn31, sn70, sn65, sn22, sn100, sn93, sn11, sn30, sn77, sn67, sn59, sn60, sn98, sn24, sn19, sn36, sn18, sn85, sn86, sn34, sn76, sn72, sn23, sn10, sn38, sn47, sn88, sn89, sn87, sn83, sn56, sn52, sn78, sn67a, sn12, sn2, sn3, sn20, sn5, sn8, sn7, sn94, sn14, sn41, sn40, sn96, sn50, sn29, sn80, sn75, sn74, sn95; via Cascine Lunaire da 2 a 2a, 2e, 14, 142, 5, 11, 21/1, da 21/2 a 21, da 25 a, 27, da 27b a 29a, da 39 a 39a, 55, da 59 a 61, da 65 a 65a, da 71 a 77b, da 89 a 91, sn13, sn16, sn, sn4, sn15, sn6, sn17, sn21, sn11, sn18, sn10, sn1, sn5, sn7, sn12, sn20, sn14, sn9, sn2, sn3; strada Colle 2, 2/1, 2a, da 8a a 8b, da 12/1, a 16, 1, da 13a a 17, 55.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.