Marco Scajola: aperti i point elettorali sul territorio della Provincia di Imperia, luoghi di incontro e scambio di idee con la popolazione

Marco Scajola ha aperto vari point elettorali nella nostra Provincia, luoghi di incontro, scambio di idee ed opinioni con i cittadini.

I point elettorali sono distribuiti sul territorio, come segnale di vicinanza e di ascolto della popolazione, precisamente ad Imperia, in via Bonfante,7 a Sanremo in via Roma, 117, ad Arma di Taggia in via Boselli, angolo via Cristoforo Colombo, prossima l’apertura nel centro di Taggia.

I cittadini sono invitati a passare ai point per lasciare le loro idee e le loro opinioni, contribuendo al futuro del nostro splendido ponente.