Antonio Bissolotti a ‘2 ciapetti con Federico’ parla di turismo e di possibili alleanze elettorali: “Con Forza Italia c’è un dialogo aperto”

Antonio Bissolotti, vicepresidente regionale di Liguria Popolare e candidato alle prossime elezioni regionali, è stato ospite a ‘2 ciapetti con Federico’ per parlare di turismo e di politica. Quando siamo giunti a fine luglio, e quindi a metà estate, si può infatti tracciare un bilancio su come stia andando la stagione e sulle prospettive future. “Il tema è quello delle infrastrutture e della difficoltà di raggiungere il nostro territorio via terra, mare e cielo – ha analizzato – questo è sempre stato il limite della Liguria, ma in questi mesi ha raggiunto livelli di disagio inimmaginabili. Non è possibile accorgersi di colpo che tutto è pericolante. Mi chiedo come non sia stato possibile lavorare nel pieno del lockdown, mai più capiterà infatti un momento in cui le autostrade sono deserte. E’ incredibile che non ci abbia pensato nessuno. E’ comunque positivo che, pur con un calo, ci siano tanti turisti che sono talmente affezionati al nostro territorio da affrontare questo esodo biblico pur di venire. Non potendo fare assembramenti mancano poi le manifestazioni all’aperto e questo è un altro limite”.

Il timore per le attività economiche del territorio riguarda il periodo che andrà dalla fine dell’estate alle Festività Natalizie. “La promozione dovrà intanto puntare sulla garanzia che il sistema autostradale sia tornato alla normalità – ha detto Bissolotti - Manca il turismo dell’Est e dei Paesi nordici, che da noi è sempre stato importante, quando da loro inizierà a fare freddo si potrà quindi puntare sulla promozione proprio in quei luoghi”.

Per quel che riguarda le elezioni regionali, in programma tra meno di due mesi con la nuova legge approvata la scorsa settimana, a tenere banco sono invece le possibili alleanze elettorali con altri partiti. “Il rammarico di fondo che si sarebbe potuti votare tranquillamente a Luglio – ha detto Antonio Bissolotti – questa legge elettorale ha sicuramente cambiato gli scenari. Noi avevamo schema ben preciso con un percorso civico autonomo. Oggi andare da soli diventa complicato. La legge obbliga i partiti più piccoli a cercare degli accordi. Noi ieri abbiamo fatto un direttivo a Sanremo e oggi un esecutivo regionale. Prendiamo atto che dobbiamo ricercare un’alleanza con un soggetto politico presente in consiglio regionale. Ci sono trattative in corso, che vedono impegnati Maurizio Lupi e Andrea Costa, ma non c’è ancora nulla di concreto. Un’eventuale alleanza dovrà essere basata sulla dignità, sull’interesse comune, sui valori di moderazione e condivisione che contraddistinguono Liguria Popolare. Se non ci sarà una soluzione adeguata potremo anche presentarci da soli”.

L’alleanza potrebbe essere stretta con Forza Italia, che a sua volta ha avviato dei contatti con il sindaco di Imperia Claudio Scajola. “Con Forza Italia c’è un dialogo aperto – commenta Bissolotti – Non dubito che Andrea e Maurizio (Costa e Lupi n.d.r.) possano proporci quella che può essere per noi la soluzione migliore, che possa essere condivisa e in linea con i nostri valori”.

Guarda l’intervista integrale:

Vi invitiamo inoltre a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it