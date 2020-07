Un mese e mezzo al via delle scuole: problemi per garantire il distanziamento sociale anche se in spiaggia e nei locali...

Manca circa un mese e mezzo al via delle scuole anche nella nostra provincia e, ovviamente, sono molti i temi sul tavolo tra Covid-19 e distanziamento sociale, senza dimenticare il problema delle elezioni che, di fatto, farà ‘stoppare’ le lezioni una settimana dopo l’inizio. Questo a meno che, in extremis, non si decida di far iniziare l’anno scolastico ad ottobre.

Una decisione ben vista dall’Amministrazione regionale, ma anche da quelle locali, alle prese con l’organizzazione dei plessi scolastici. A Sanremo l’Assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri, ha fatto un primo incontro con tutti i presidi degli Istituti Comprensivi. Si è parlato del via ai lavori, che verranno effettuati con i 170mila euro finanziati dallo Stato nell’ambito di quelli legati all’emergenza Covid. Il Comune implementerà la cifra anche per l’acquisto di alcuni arredi, anche se nel frattempo è stato promulgato un bando della Protezione Civile in merito.

C’è ovviamente il problema delle aule, visto che servirà mantenere il distanziamento sociale tra gli studenti e anche tra loro e gli insegnati. Una questione che, tra l’altro, sta facendo molto discutere visto che in questa estate arrivata dopo il lock down, i più giovani (e non solo) non badano certo al distanziamento sociale, sia sulle spiagge che nei luoghi della ‘movida’, nei bar e al ristorante.

I presidi hanno fatto richieste al Ministero, per avere una maggiore dotazione di aule e docenti, in modo da avere una più ampia suddivisione delle classi anche se, al momento, si brancola nel buio in attesa delle disposizioni nazionali. A livello locale si stanno anche studiando dei ‘piani B’ anche se non è certo facile riuscire a capire il da farsi.

C’è anche il problema dei tempi, che sono strettissimi. Tra una decina di giorni è prevista una nuova riunione tra l’Amministrazione comunale sanremese e i presidi per capire come potersi muovere mentre sono state date anche alcune indicazioni. Ci sono alcune aule disponibili nelle scuole di San Lorenzo, Verezzo e San Giacomo, anche se la dislocazione dei ragazzi all’interno dei plessi nelle frazioni.