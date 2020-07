Premi al personale sanitario: Viale "Con una Legge regionale poniamo rimedio all’ennesimo pasticcio del Governo”

"La Giunta regionale e tutti i consiglieri all'unanimità hanno approvato oggi in Commissione una proposta di legge per porre rimedio all'ennesimo pasticcio del Governo, con il decreto Cura Italia che la Ragioneria dello Stato ha interpretato in modo diverso da come ritenuto dalla maggioranza delle Regioni: mentre la Ragioneria ha imposto un tetto massimo, le Regioni hanno ritenuto di poter stanziare le maggiori risorse disponibili con propri fondi a favore dei lavoratori”.

Così la vice presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale in merito all'approvazione all'unanimità in Commissione della proposta di legge che domani sarà sottoposta al vaglio del Consiglio per il riconoscimento dei premi per complessivi 21 milioni di euro (di cui oltre 9 milioni stanziati dalla Regione) al personale sanitario impegnato durante la pandemia da Covid-19. “Si tratta – prosegue - di una precisazione indispensabile a fronte della nota diffusa dal consigliere Pastorino. Ringrazio i consiglieri di maggioranza e opposizione: è importante che questa legge venga approvata senza divisioni in modo da poter attribuire quanto prima al personale impegnato in prima linea il giusto riconoscimento per lo straordinario lavoro svolto".