Ospedaletti: passano le due pratiche immobiliari in Consiglio ma l'opposizione critica le decisioni dell'Amministrazione

Sono passate con i voti della maggioranza, ma con le dure critiche dell’opposizione, questa sera in Consiglio Comunale a Ospedaletti due pratiche immobiliari particolarmente importanti per la città delle rose.

Si tratta dell'acquisizione a patrimonio comunale dell'immobile a levante dell'ex scalo merci che comprende parcheggi a rotazione del 'Comparto 1' e dell'ex sedime ferroviario ubicato nel territorio comunale di Ospedaletti di proprietà della società Area 24 Spa in liquidazione.

L’opposizione si è schierata compatta contro le due operazioni: “Secondo noi – ha detto Paolo Blancardi in relazione all’acquisizione di Area 24 - un’opera pubblica, finanziata con fondi pubblici non può essere comprata da un ente pubblico con solidi pubblici. In più si va a comprare un’area dove abbiamo sempre detto che una parte non indifferente (7.500 metri quadri) è ancora del Demanio. E’ vero che verrà pagata 510mila euro invece di 600mila ma sono sempre soldi pubblici”.

L’opposizione ha votato contro anche all’acquisizione del parcheggio a rotazione: “Non siamo assolutamente convinti – sottolinea Blancardi – di essere esenti da una verifica delle Agenzie delle Entrate per il fatto che la vendita è di 250mila euro più Iva. Secondo noi quel bene vale di più e rischiamo controlli. Senza dimenticare che, per metterli a regime, serve ancora 1,6 milioni. Abbiamo il forte timore che ci siano verifiche, visto che si fa tutto a trattativa privata. Ne avevamo discusso anche in Commissione Bilancio e ci avevano promesso spiegazioni scritte che, invece non sono arrivate”.

Anche Valentina Lugarà si schiera contro le due pratiche: “Siamo sulla stessa linea del gruppo di Blancardi – ha detto – e in Commissione avevamo votato contro, evidenziando una serie di problematiche, sia per l’importo dell’acquisto che per eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate per il suo valore. Abbiamo chiesto rassicurazioni scritte sul valore del bene, con un parere di un tecnico e non ci è stato risposto nulla. Oggi, quindi, non abbiamo potuto far altro che confermare il nostro parere sull’operazione dopo ave scoperto che, per mettere a regime il parcheggio serve un milione e 600mila euro”.