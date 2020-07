Sanremo: sala prove della Sinfonica al Palafiori entro la fine dell’anno, due le ipotesi per lo spostamento degli uffici

Dopo l’approvazione all’unanimità della pratica che consegna alla Sinfonica la chiavi del Palafiori, restano ora da capire le tempistiche per l’ingresso definitivo della Fondazione all’interno della struttura di corso Garibaldi. La Sinfonica ne sarà gestore nella sua totalità, avrà a disposizione uffici e una sala prove oltre a tutti gli spazi necessari per Area Sanremo. Ma da quando?

Stando a quanto trapela, pare che il trasferimento della sala prove sarà ultimato entro la fine dell’anno. Lo spazio individuato è quello della sala conferenze all’ultimo piano, quella che durante la settimana del Festival è conosciuta come la sala stampa ‘Lucio Dalla’ che ospita radio e tv private.

Sono, invece, due le opzioni per lo spostamento degli uffici, come ha spiegato ai nostri microfoni il presidente della Fondazione, Livio Emanueli: “Possiamo o inserire i lavori nel bando per il Festival oppure finanziarli con un percorso legato all’eficientamento energetico creando un percorso virtuoso”.