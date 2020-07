Il Teatro Ariston porta il cinema all'aperto nel cuore di Sanremo: proiezioni in piazza Borea d'Olmo (Foto e Video)

In un periodo certo non facile per il mondo dello spettacolo, il Teatro Ariston di Sanremo riporta in auge una tradizione che ha attraversato la storia di generazioni: il cinema all'aperto.

Grazie all'impegno tecnico e artistico dell'Ariston, residenti e turisti potranno assistere alle proiezioni nel cuore della città, in piazza Borea d'Olmo. Questa mattina l'iniziativa è stata presentata dal palco dell'Ariston alla presenza del 'patron' Walter Vacchino e dell'assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni.

Il tutto in un filo diretto con il passato del Teatro Ariston e della famiglia Vacchino, quando il cinema all'aperto era un must dell'estate sanremese.

La prima proiezione sarà lunedì prossimo con il film francese ‘I miserabili’. Tutte le proiezioni saranno alle 21.30. Costo d’ingresso 6 euro (5 euro ridotto). Non serve la prenotazione ma la biglietteria sarà aperta dalle 20.15 mentre la capienza è limitata a 144 posti.

Lunedì 27/7: I Miserabili

Martedì 28/7: Odio l’estate

Mercoledì 29/7: Me contro te Il Film

Lunedì 3/8: Piccole donne

Martedì 4/8: Il principe dimenticato

Mercoledì 5/8: Pinocchio



Lunedì 10/8: Un figlio di nome Erasmus

Martedì 11/8: Gli anni più belli

Mercoledì 12/8: Il Re Leone



Lunedì 17/8: La sfida delle mogli

Martedì 18/8: We will rock you

Mercoledì 19/8: Qua la zampa 2



Lunedì 24/8 (ore 21.15): La Dea Fortuna

Martedì 25/8 (ore 21.15): Joker

Mercoledì 26/8 (ore 21.15): Solo dolo