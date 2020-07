Lettera di CNA Imperia agli associati per raccogliere le testimonianze dei danni subiti a causa della situazione autostradale

Code infinite e traffico paralizzato sul nodo autostradale a causa di cantieri e lavori di manutenzione che rendono difficile, da settimane ormai, l’accesso alle principali mete commerciali e turistiche della nostra Provincia e della Liguria intera: ora il mondo delle imprese vuole risposte per il futuro, un futuro già incerto a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Alla situazione autostradale si associano poi numerosi disagi anche sulle linee ferroviarie, che si assommano nel rendere l’accessibilità alle nostre destinazioni sempre più difficile.

“Partecipiamo alla grande rabbia dei nostri imprenditori, che dopo aver dovuto serrare la propria attività, si trovano ora ad affrontare una situazione logistica surreale.”, dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia. “Abbiamo condiviso nei mesi scorsi il sacrificio enorme che hanno dovuto affrontare, un sacrificio per tutti, per il singolo imprenditore, per i suoi lavoratori e per l’intera comunità e siamo ora consapevoli che questo ulteriore freno alla ripresa rischia di indebolire ancora di più il nostro territorio, sotto il profilo economico, sociale e finanziario".

E continua: “Per questo motivo, CNA sta inviando a tutte le imprese associate una lettera, che riportiamo fedelmente, con l’intento di raccogliere prove di danno subito a causa delle problematiche autostradali purtroppo riscontrate, al fine di poter sostenere le richieste che il Comitato “Salviamo Genova e la Liguria”, cui la nostra associazione partecipa, ha presentato al Governo, e che condividiamo nei contenuti, con gli obiettivi definiti di:

- ottenere un provvedimento della massima urgenza di risarcimento dei danni, necessario per difendere la continuità economica ed occupazionale del nostro territorio;

- ottenere un provvedimento di legge della massima urgenza che disciplini in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale le attività di ispezione ai fini della sicurezza sulla rete stradale ed autostradale;

- ottenere la definizione di un programma dei lavori, articolato nel tempo, che contemperi efficacemente le necessarie attività di ispezione e manutenzione sulla rete autostradale ligure con la necessaria utilizzazione continuativa del sistema infrastrutturale, senza più penalizzare l’intera economia regionale;

- ottenere un provvedimento che riconosca la mancanza di continuità territoriale finalizzata all’ottenimento di aiuti di Stato".

Per inviare le testimonianze o per approfondimenti sull’iniziativa, scrivere a segreteria@im.cna.it oppure chiamare la sede territoriale CNA di Sanremo al nr 0184/500309 .

IL TESTO DELLA LETTERA INVIATA AGLI ASSOCIATI

Gentilissimi, la delegazione del Comitato “Salviamo Genova e la Liguria”, cui ha partecipato anche il sistema CNA ligure, ricevuta in Prefettura a Genova dalla Ministra De Micheli ha espresso forte malcontento nei confronti sia delle parole sia dell’atteggiamento della Ministra De Micheli stessa verso le reali condizioni in cui la nostra Regione si trova a vivere a causa dei problemi autostradali, che peraltro seguono la grave pandemia di COVID-19.

In merito a questo, la nostra Associazione vuole raccogliere qualsiasi testimonianza che rappresenti i gravi danni, anche e soprattutto reputazionali, che il sistema economico ligure ha accusato e continua ad accusare attraverso le fonti dirette, che provengono dalle sue imprese nel periodo post lockdown: ad esempio disdette ordini o prenotazioni, comunicazioni di ritardo nelle consegne, soprattutto a riguardo di merci deperibili, richieste danni, perdita di clienti per inaffidabilità o malcontento sulla situazione, etc…

È importante che la documentazione si riferisca unicamente alla problematica autostradale e non alle perdite economiche dovute al lockdown.

Per questo motivo vi chiediamo di farci pervenire qualsiasi documento (ad esempio di disdetta o comprovanti perdite economiche, foto di code o di cartelli autostradali o altro), che ben rappresenti la suddetta situazione in modo da raccogliere quante più prove possibili atte a dimostrare la gravità della situazione, che penalizza la Liguria e le sue imprese e che purtroppo la Ministra sembra sottovalutare.

Riteniamo importante l’iniziativa per sostenere ulteriormente la nostra comune battaglia: Vi ringraziamo dunque per la collaborazione.

Un cordiale saluto

Il Segretario Territoriale CNA Imperia

Luciano Vazzano