Sanremo: serie di cartelli di benvenuto ma anche ledwall e totem informativi, saranno installati in città (Foto)

L’Amministrazione Comunale di Sanremo vuole promuovere le attività volte a valorizzare il territorio e le opportunità inerenti il turismo, il commercio e la cultura.

La Giunta ha così approvato l’inserimento, nell'arredo urbano, di alcuni cartelloni di ‘benvenuto’, da collocare in alcuni punti della città. Uno troverà spazio a Bussana Mare, nei pressi del belvedere e della Chiesa dell'Annunziata, un altro con informazioni turistiche nei pressi del sottopasso Imperatrice, uno in zona Villa Ormond ed un altro ancora all’uscita della A10 di Coldirodi.

Prevista anche l’installazione di alcuni ledwall informativi, che serviranno a segnalare appuntamenti ed altro a residenti e turisti. Uno sarà installato in corso Cavallotti, in prossimità dell’accesso ai giardini pubblici di Palazzo Bellevue ed un altro in via Padre Semeria (in corrispondenza incrocio con l’Aurelia.

Saranno acquistati anche due ‘Totem interattivi outdoor’, uno in via Matteotti (in corrispondenza dell’inizio di Corso Mombello) ed un altro in Corso Garibaldi, nell’atrio del Parcheggio Palafiori

Il costo del Ledwall di Palazzo Bellevue è fissato in 55mila euro.