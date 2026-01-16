Bordighera, divieto di sosta e senso unico alternato: cambia la viabilità in via al Camposanto

Cambia la viabilità in via al Camposanto a Bordighera per consentire un nuovo allaccio della fornitura Enel. Dal 26 gennaio dalle 7 al 31 gennaio alle 18 vi sarà, perciò, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori e l'istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri.
La ditta dovrà provvedere al posizionamento di segnaletica di avviso presso le abitazioni al fine di avvisare la popolazione ivi residente e garantire il transito ai mezzi di soccorso tramite lastre di ferro da posizione sullo scavo.
Provvedimenti ritenuti necessari dalla polizia locale per poter garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.