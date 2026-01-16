Giovani protagonisti: abitare sostenibile, il report provinciale sugli investimenti 2025 di Arte Imperia (Video)

Giovani, formazione e sostenibilità al centro di un intervento pilota di ristrutturazione nell’edilizia pubblica: è questo il risultato più significativo del progetto europeo Life BE-WoodEN, presentato durante la conferenza conclusiva ospitata nella sede di Arte Imperia nella mattinata di oggi. L’iniziativa ha visto studenti e giovani professionisti lavorare fianco a fianco con esperti e Università degli Studi Genova per la riqualificazione degli spazi comuni dello stabile di via Pirinoli 47, trasformato in un laboratorio di innovazione secondo i principi del New European Bauhaus. Nel quadro di un 2025 caratterizzato da investimenti per 10 milioni di euro e 150 alloggi coinvolti in tutta la provincia, il progetto europeo rappresenta un esempio concreto di come le nuove generazioni possano essere protagoniste dei processi di rigenerazione urbana, contribuendo direttamente alla realizzazione delle opere. “È stato un anno importante per Arte Imperia – ha spiegato l’assessore regionale alle Politiche abitative Marco Scajola –. Aver concluso positivamente il progetto Life BE-WoodEN è la ciliegina sulla torta di un 2025 segnato da investimenti, lavori e nuove opportunità per gli assegnatari e per le persone più fragili”.

Il video dei lavori

Un valore aggiunto è stato il coinvolgimento diretto dei giovani, in particolare dei dodici studenti della Scuola Edile Imperiese, che hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento ricevendo un attestato di riconoscimento. Un’esperienza che unisce formazione sul campo, inclusione sociale e attenzione all’ambiente.

“Un progetto che abbraccia le diverse anime della società partendo dall'inclusione sociale al coinvolgimento delle comunità locali – ha dichiarato il sindaco di Imperia Claudio Scajola –. La sostenibilità ambientale è oggi una leva fondamentale per migliorare la qualità della vita e garantire un futuro più equilibrato alle prossime generazioni”. Nel bilancio dell’anno rientrano anche nuovi acquisti immobiliari, cantieri storici finalmente conclusi e interventi diffusi tra costa ed entroterra, a conferma di una strategia che unisce opere strutturali e sperimentazione.

“Lavoro e soddisfazione hanno contraddistinto il 2025 di Arte Imperia – ha sottolineato l’amministratore unico Antonio Parolini –. Abbiamo unito cantieri e formazione continua con progetti come Life BE-WoodEN, creando valore per l’utenza e per il futuro dell’azienda”. Il progetto europeo lascia un’eredità tangibile anche in termini di competenze, come evidenziato dal mondo accademico. “LIFE BE-WoodEN ha rappresentato un’occasione unica per il nostro dipartimento – ha aggiunto la professoressa dell’Università di Genova Giovanna Franco –. Il progetto lascia un risultato concreto e spazi rinnovati che diventeranno luoghi di comunità, inclusivi e sostenibili”.