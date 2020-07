Arma di Taggia: restyling in vista per le aiuole posizionate sul secondo tratto del lungomare (Foto)

Nelle prossime settimane le aiuole del secondo tratto del lungomare di Arma di Taggia saranno riqualificate. L'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio voleva realizzare questo intervento al più tardi entro giugno ma a causa del lock down e delle spese legate al Covid, la risistemazione come altri interventi sono stati necessariamente fatti slittare.



Oggi le aiuole presentano cespugli e poche essenze collocati su terra battuta ma entro agosto cambieranno volto. L'ufficio lavori pubblici interverrà posizionando delle eleganti pietre bianche, alcune essenze nuove e proseguirà mettendo a dimora anche qualche esemplare di Syagrus, comunemente note come palme da cocco e delle jacaranda. Una scelta coerente con le piante già messe sul lungomare, durante l'ultimo intervento di restyling, nel tratto tra i campi da tennis e la darsena.