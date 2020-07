Ventimiglia: tornelli al mercato, ordinanza per la musica e campetto a Nervia, il pensiero del Consigliere D'Eusebio

“Volevo scrivere dopo il posizionamento dei tornelli al mercato coperto di Ventimiglia, ma ancora nulla e, quindi, mi chiedo per quale motivo siano stati spesi ben 36.000 euro nel mese di luglio per regolamentare gli ingressi al mercato coperto quando in piena emergenza l'entrata era rimasta libera?”

Interviene in questo modo il Consigliere comunale di opposizione, Massimo D’Eusebio, che prosegue: “A questi fondi vanno aggiunti nel conto delle spese, a mio avviso ‘inutili’, oltre ai 1.800 euro per il posizionamento nelle spiagge dei sacchi di iuta (utilizzati come porte per partite a calcetto, per supporto agli ombrelloni o come poggia testa) i 60.000 euro per i leggendari steward. Il totale è di quasi 100.000 euro. Forse non era meglio utilizzarli per aiutare e supportare i commercianti?”

Un altro argomento tirato in ballo da D’Eusebio è l'immagine turistica di Ventimiglia: “Nonostante ‘l'amore’ ritrovato all'interno della maggioranza sul tema dell'orario della musica nei locali la situazione non è migliorata per niente se si escludono i locali in passeggiata. Si parla spesso di rilanciare il turismo nella nostra città ma, allo stato attuale, il sabato sera un bar situato a 50 metri dalla passeggiata mare deve rispettare l’ordinanza che disciplina l’orario di somministrazione alimenti e bevande e l’intrattenimento musicale fino alle 23. Forse la mia visione di una città che vive di turismo contempla giovani, feste,musica e anche rumore ma magari il sindaco più che i ventenni vuole attirare i suoi coetanei con buona pace del ‘giovane’ vicesindaco Bertolucci che dovrà cambiare nome alla sua associazione da ‘Ventimiglia Viva’ a ‘Ventimiglia Sonnolenta’!”

Altro tema il nuovo campo da pallacanestro di Nervia: “Perchè è necessario prenotare e farsi dare la chiave per entrare quando a Ventimiglia alta è sempre utilizzabile e libero? Perché non si può giocare dopo le 20? Perché la domenica il campo apre alle 11? Ma soprattutto perché le chiavi non sono concesse ai minorenni? Chi è che dovrebbe giocarci se non i ragazzini? Poi ci si lamenta che i ‘giovani di oggi’ passano tutto il tempo sul telefonino”.