Duro sfogo di Giorgio Giuffra a ‘2 ciapetti con Federico’: “L’Autostrada deve finanziare una campagna promozionale per il ponente ligure”

“Bisogna chiedere alle autostrade di finanziare una campagna pubblicitaria per il ponente ligure”. A sostenerlo è stato Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure, ospite ieri della puntata serale di ‘2 ciapetti con Federico’. Una presa di posizione forte che segue i tantissimi disagi registrati in seguito alle code nelle autostrade, che hanno causato non pochi problemi alle attività economiche locali che vivono di turismo

“Siamo stufi delle promesse, oggi servono azioni reali – ha detto - Bisogna sedere ai tavoli dell’autostrada per avere, a prescindere da revoche o non revoche, risposte concrete per le nostre attività economiche. E’ impensabile che un turista piemontese impieghi fino a 7 ore per raggiungerci ed uno lombardi addirittura fino a 11. È una cosa vergognosa, non si può più continuare a dire che tutto va bene perchè in questa provincia va male tutto. Siamo dimenticati dalle autostrade e per essere raggiunti mancano le infrastrutture nuove. Ricordo un editoriale di ‘2 ciapetti con Federico’ in cui ci diceva che il vincitore dell’ultima Milano-Sanremo Julian Alaphilippe avesse impiegato un quarto d’ora in meno a coprire la tratta in bicicletta rispetto ad un turista in auto. Siamo stufi che i nostri operatori debbano combattere con cancellazioni dell’ultimo momento o che i turisti siano obbligati a perdere una giornata di vacanza per partire la mattina presto cerando di evitare le code. Questa è l’Italia che non funziona ed è quella che bisogna cambiare. Basta parole e promesse di azioni che non sortiscono nulla di positivo. Bisogna fare qualcosa di immediato come una campagna promozionale urgente per dire che il ponente ligure è sicuro sia dal punto di vista sanitario sia da quello infrastrutturale”.

