San Bartolomeo al Mare: Estate Diffusa, oggi ospite l'attore e regista Antonio Carli

A Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, è il giorno dell'atteso intervento di Antonio Carli, attore, regista e cantante imperiese, che sarà ospite di Paolo Bianco. Antonio Carli alterna da sempre teatro, cinema, televisione, radio, regia e musica. Uscito dallo Stabile di Genova, si perfeziona alla Guildhall School of Drama di Londra e debutta in teatro coi più grandi nomi come Lavia, Guerritore, Cederna, Valeri, Galiena, Tedeschi, Conte.



Al cinema lavora con Avati, De Sica, Turturro e in televisione è interprete principale accanto ad Amendola, Bova e in “Le Ali della vita”, accanto a Sabrina Ferilli e Virna Lisi, “Tequila e Bonetti”, con Scalìa e Marcuzzi, “Carabinieri” con Villaggio, Caruso, Roncato, Crocitti, Bassi, Arcuri e molte altre fiction e produzioni. Ad Estate Diffusa, Antonio Carli si racconterà tra musica e parole in un itinerario ironico attraverso il quale parlerà di sé e degli incontri artistici che lo hanno portato a creare spettacoli di successo.