Fino all'11 settembre escursioni nella Valle del San Lorenzo: alla scoperta dei borghi e del territorio

La Valle del San Lorenzo con i comuni di Cipressa, Civezza, Costarainera, San Lorenzo al mare e Pietrabruna con i loro borghi e con la collaborazione di UISP Imperia, perseguono l’obiettivo di valorizzare il territorio scoprendolo in cammino, tante escursioni nel verde a contatto con la natura. Un approccio rispettoso dell’ambiente e la conoscenza della Valle pressochè sconosciuta anche a chi si reca nelle vicine spiagge.

Le escursioni sono iniziate con grande riscontro di pubblico, continueranno sino all’11 settembre per toccare tutti proprio tutti i sentieri e le mulattiere che partono o che portano ai borghi. Un’estate con regole da rispettare per le disposizioni ANTI COVID previste dalle linee guida UISP, che verranno spiegate ogni inizio escursione, ma godendo di spazi aperti e dei benefici del cammino. Il ritrovo è nelle piazze principali del paese, a volte nella piazza della chiesa per la facilità di individuare il campanile.

Le escursioni sono gratuite per i soci UISP, la tessera per il contributo assicurativo al costo di 6 euro si può fare all’inizio delle escursioni direttamente con la guida ed è valida per tutte le escursioni sino al 31/12/2020. Le guide tecnici UISP e accompagnatori naturalistici abilitati sono Barbara Campanini telefono 346.7944194 e Marina Caramellino telefono 337.1066940 alle quali ci si può rivolgere per le informazioni sulle relative gite.