Emergenza immigrazione, Di Muro alla Camera: "A Ventimiglia invasione di migranti. La Lamorgese dia risposte ai cittadini" (Video)

"L'ho già fatto di persona e ci tenevo a farlo anche in quest'aula. Voglio portare la mia solidarietà ai due agenti della Polizia ferroviaria di Ventimiglia che sono stati aggrediti brutalmente dai migranti. Questo non è un caso singolo, ma è un fatto concreto che va a definire una vera e propria invasione che stiamo vivendo a Ventimiglia". Lo ha detto durante il proprio intervento alla Camera dei Deputati, Flavio Di Muro. Il deputato della Lega ha sottolineato in aula l'emergenza immigrazione che si sta verificando nel comune di Ventimiglia.

"Una vera e propria invasione di migranti- ha specificato- che provengono da tutta Italia perchè sbarcano sulle coste siciliane. La politica di questo Governo ha triplicato gli sbarchi negli ultimi mesi, state pensando di cancellare o disapplicare i decreti 'Sicurezza' e cosa succede a Ventimiglia? Si torna ai tempi di una volta quando c'era il Ministro Alfano il cui capo di Gabinetto era l'attuale Ministro Lamorgese. Tempi che vogliamo dimenticare. Gli episodi di micro criminalità stanno aumentando, ha evidenziato Di Muro, aggressioni, minacce, insulti. La gente ha paura ad uscire di sera. Si parla del covid che sta tornando poichè portato anche dai migranti che sbarcano. Questa è la politica dell'immigrazione che fa il Governo italiano".

Il deputato leghista ha parlato di "situazione ingestita. Dico questo affinchè si metta un freno a questa invasione che sta subendo la mia città. Il ministro Lamorgese, ha concluso Di Muro, lasci perdere le scartoffie, esca dal palazzo, venga con me a Ventimiglia e le faccio vedere cosa succede in stazione, alla foce del Roja, nei quartieri più difficili perchè la gente ha bisogno di risposte".