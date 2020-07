Autostrade, Toti: " Il Ministro De Micheli nega la realtà e offende tutti i liguri"

"Campagna elettorale? Noi vogliamo semplicemente ricominciare a vivere, a lavorare, a crescere dopo una primavera di chiusura forzata. Venga a vivere e lavorare in Liguria per una sola settimana il ministro De Micheli, e poi vediamo se avrà ancora voglia di declassare a propaganda le giuste proteste di un intero territorio. All'indomani di un lockdown che ha provato duramente tutte le sue attività economiche, la Liguria ha dovuto subire prima il danno di pianificazioni incomprensibili, e oggi anche la beffa di un ministro che viene qui a negare la realtà, ad alzare spallucce di fronte a una protesta che più chiara e netta non poteva essere".

"I liguri tutte le mattine devono lottare contro un caos causato da incompetenza e irresponsabilità di Ministero e concessionario: devono lottare per andare al lavoro, per tutte le loro normali esigenze di mobilità, insomma per esercitare un diritto che è stato negato a tavolino. È chi ha causato tutto questo a fare davvero campagna elettorale sulla pelle dei liguri, senza aver mai provato a dare risposte, nonostante due mesi di appelli continui". Così il Presidente Toti risponde alle affermazioni del Ministro dei trasporti e delle Infrastrutture De Micheli, oggi in visita a Genova.