Nessun nuovo caso di Covid-19 è stato riscontrato ieri nel Principato di Monaco, con il bilancio che rimane fermo 109 persone colpite.

Notizia positiva quella che riguarda due nuove guarigioni con, in questo caso, il numero totale dei guariti che raggiunge quota 100. Non ci sono più pazienti ricoverati in ospedale per il Covid mente 5 sono ancora seguiti, in sorveglianza attiva, a casa.