Donna cade in strada a Ventimiglia Alta: soccorsa e trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita (Foto)

Grave incidente questa sera a Ventimiglia, nella zona di Ventimiglia Alta. Una donna di 45 anni, L.V., di nazionalità cecoslovacca, è precipitata da un muro alto più di tre metri, volando nel vuoto per circa quattro metri. L’episodio è avvenuto in salita alla Colla, dove la donna è stata trovata a terra incosciente.

L’allarme è scattato intorno alle 20.17. Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso di base della Croce Verde Intemelia, l’automedica e l’elisoccorso Grifo, decollato da Albenga. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, stabilizzando la donna prima del trasferimento.

Considerata la dinamica della caduta e le condizioni iniziali, è stato disposto il trasporto in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, avvenuto in codice giallo. Secondo quanto riferito, la donna non risulta in pericolo di vita, pur avendo riportato traumi che hanno richiesto un ricovero per accertamenti e cure.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Ventimiglia, allertata per gli accertamenti di competenza. L’episodio è stato classificato come evento traumatico, senza il coinvolgimento di altre persone. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio.