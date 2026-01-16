Maltempo in arrivo sull’Imperiese: piogge, vento forte e neve nell’entroterra tra fine settimana e lunedì

Il maltempo torna a interessare la provincia di Imperia a partire dalla serata di oggi, anche se con caratteristiche meno intense rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi. La fase perturbata sarà comunque persistente e accompagnerà il territorio imperiese per buona parte del fine settimana e l’inizio della prossima settimana, con piogge, vento forte e un calo termico nell’entroterra.

Secondo le previsioni, le precipitazioni inizieranno già dalla sera, interessando soprattutto il settore centro-orientale della Liguria ma con fenomeni diffusi anche sul Ponente. Le piogge proseguiranno per tutta la giornata odierna, risultando generalmente deboli ma localmente persistenti, con cumulate che potrebbero diventare significative in serata.

Sul fronte dei venti, sulla provincia di Imperia soffieranno correnti settentrionali tra Nord e Nord-Ovest, che dal pomeriggio tenderanno a intensificarsi fino a diventare moderate o forti, con raffiche localmente intense. Proprio per questo motivo la Protezione Civile ha emesso una segnalazione per venti forti, invitando alla prudenza soprattutto lungo la fascia costiera e nelle aree più esposte.

Il mare risulterà mosso, con condizioni localmente più agitate sottocosta a Ponente a causa del rinforzo dei venti settentrionali.

Nella giornata di sabato è atteso un graduale miglioramento, soprattutto dal pomeriggio. Dopo una mattinata ancora caratterizzata da nuvolosità variabile, in serata il cielo tenderà a presentarsi poco nuvoloso anche sulla provincia di Imperia. Tuttavia, i venti settentrionali rimarranno sostenuti, ancora forti sul Centro-Ponente, mentre il mare sarà mosso ma in attenuazione verso sera.

La tregua sarà però di breve durata. Domenica la nuvolosità tornerà a essere variabile e dal pomeriggio aumenterà la probabilità di nuove precipitazioni, più probabili proprio sul Ponente ligure e quindi anche sull’Imperiese. I venti settentrionali continueranno a soffiare moderati o forti, mentre le temperature inizieranno a scendere.

Lunedì si preannuncia come la giornata più fredda e instabile: è previsto un deciso calo delle temperature, associato a nuove precipitazioni sul Centro-Ponente. Nell’entroterra imperiese e nelle zone montane del basso Piemonte tornerà la neve, con accumuli più significativi nelle località sciistiche. Sulla costa, invece, le temperature si manterranno leggermente più miti.

In sintesi, la provincia di Imperia si prepara a diversi giorni di tempo instabile, con piogge a tratti, vento forte e un progressivo raffreddamento, soprattutto nelle aree interne. Le autorità raccomandano attenzione agli spostamenti, in particolare nelle zone montane e lungo i tratti di costa più esposti alle raffiche.