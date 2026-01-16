Ospedaletti, il Comune interviene per rimuovere adesivi su cartelli e frecce direzionali in via Roma

È in corso in queste ore un intervento da parte del Comune di Ospedaletti per la rimozione di alcuni adesivi comparsi su cartelli stradali e frecce direzionali lungo via Roma. A far scattare l’attenzione sono state le segnalazioni arrivate da diversi cittadini, che hanno notato la presenza delle scritte applicate sulla segnaletica pubblica.

Gli adesivi riportano la frase “mi nikad odustati nećemo”, espressione in lingua slava – diffusa tra croato, serbo e bosniaco – che può essere tradotta come “noi non ci arrenderemo mai” o “non rinunceremo mai”.

Dopo le segnalazioni, il Comune ha attivato le procedure per la rimozione degli adesivi, al fine di ripristinare il corretto stato dei cartelli e delle indicazioni stradali. L’intervento è mirato a tutelare il decoro urbano e a garantire che la segnaletica resti pienamente leggibile e non alterata da elementi estranei.

Le operazioni sono attualmente in corso e riguardano i punti di via Roma dove gli adesivi sono stati individuati.