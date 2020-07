Ventimiglia: ottenuto il finanziamento da 420mila euro per la messa in sicurezza e la riapertura di corso Toscanini

“Finalmente siamo riusciti ad ottenere il finanziamento necessario alla messa in sicurezza e dunque la riapertura di Corso Toscanini, arteria non solo bellissima per la sua vista, ma importante per le centinaia di frontalieri che giornalmente la percorrono per recarsi al lavoro”.

L’annuncio è del Capogruppo della Lega a Ventimiglia, Marcello Bevilacqua che ha ringraziato la Giunta Regionale per il finanziamento che, finalmente, consentirà di riaprire l’importante arteria di collegamento tra il centro della città di confine e l’Aurelia verso la frazione di Latte.