Bordighera: Ingenito "Nonostante l'emergenza Coronavirus è una discreta estate sul piano turistico, ma rimane il caos autostrade" (Video)

E’ una stagione estiva non particolarmente disastrosa, quella iniziata a Bordighera, città della riviera ligure di ponente che ha da poco presentato anche il calendario delle manifestazioni estive.

La conferma arriva dal Sindaco della città delle palme, Vittorio Ingenito: “Personalmente verifico con gli operatori commerciali e soprattutto gli albergatori- ha detto – la situazione in atto. In questo momento le prenotazioni di luglio ci sono e, per agosto, stanno andando bene. Sono numeri che ci danno grande speranza, anche per quelli che sono gli introiti necessari per il prossimo anno, grazie alla tassa di soggiorno. Anche oggi in città si vedono molte persone e speriamo di continuare ad avere numeri positivi anche a settembre. Noi faremo in modo che ci sia una ripresa, seppur parziale, nelle casse delle attività”.

Il Sindaco di Bordighera è stato però costretto a fare un passaggio sul problema delle autostrade: “Si tratta di una nota dolente – ha detto – e si potrebbero dire mille cose. Non voglio essere polemiche con il Governo perché è forse troppo facile. Questa è una situazione inspiegabile ed ha delle responsabilità. Bene fa il Governatore Toti a procedere con azioni nei confronti di chi è responsabile di queste situazioni”.