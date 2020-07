Festival di Sanremo a marzo, Confcommercio: “Fondamentale non perderlo, bene l’ipotesi dell’anticipo del Corso Fiorito”

Lo spostamento del Festival di Sanremo a marzo (dal 2 al 6) rappresenta una piccola rivoluzione nel calendario annuale della Città dei Fiori. La Rai ha da poco comunicato le nuove date e in città si inizia a lavorare per uno spostamento di quasi un mese che cambia le carte in tavola in ottica eventi e non solo. La prima conseguenza, infatti, potrebbe essere l’anticipo a febbraio per il Corso Fiorito, altra manifestazione clou nei primi mesi dell’anno.

Dopo le prime reazioni dal mondo degli albergatori, abbiamo sentito anche il punto di vista di Confcommercio Sanremo, coinvolta nell'organizzazione delle varie iniziative collaterali sia al Festival che ai Carri Fioriti.

“Una data nuova ma l’importante per noi era non perderlo, spostare la data penso sia un atto per avere una certezza sulla data da iniziare a pubblicizzare - dichiara ai nostri microfoni Andrea Di Baldassare per Confcommercio Sanremo - a marzo, però, si va a cavallo con il Corso Fiorito e speriamo che non si incrocino le date”.

Confcommercio vede positivamente l’eventuale anticipo a febbraio per i Carri Fioriti: “Capiamo che posticipare il Festival è una scelta obbligata, ma speriamo che ci sia almeno una settimana di stacco con il Corso Fiorito per evitare una perdita di lavoro. Positiva l'ipotesi dell'anticipo dei Carri Fioriti a febbraio”.