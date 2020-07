Ponte di Genova, Toti: "Iniziate le prove di collaudo, grazie al lavoro incessante di tanti oggi è un simbolo"

Dopo le polemiche di ieri, per i problemi che potrebbero costringere le autorità a stabilire un limite orario di 70 chilometri all'ora, sono iniziate questa mattina le operazioni di collaudo del nuovo ponte di Genova.



Lo ha sottolineato il presidente della regione Giovanni Toti con un post su Facebook: "Manca davvero poco ormai... sul ponte di Genova questa mattina sono iniziate le prime prove di collaudo, che andranno avanti nei prossimi giorni. Questo cantiere non si è mai fermato, neanche durante l’emergenza Covid, e grazie al lavoro incessante di tanti è diventato il simbolo dell’Italia che può e deve realizzare i suoi obiettivi. In Liguria costruiamo il futuro, oggi e domani, nonostante tutto e tutti. E ne siamo orgogliosi".