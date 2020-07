Terminata con un enorme successo la raccolta 'Una spesa per la ripresa' tra Camporosso e Vallecrosia

Il gruppo ‘Buonavoglia’, formato da ACEB Associazione Culturale Eventi Benefici e da Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, hanno organizzato dud giornate di raccolta spesa alimentare, da donare alle famiglie disagiate post covid-19 dei comuni di Camporosso e Vallecrosia.

La raccolta è stata eseguita sabato 4 luglio al supermercato Ekom di Camporosso e sabato scorso al supermercato Eurospin di Vallecrosia. Nelle due giornate sono stati raccolti: 700 pacchi di pasta e riso, 178 pacchi di farina, 73 pacchi di zucchero, 502 scatolame vario, 301 scatole e bottiglie di pelati, 36 bottiglie di olio, 11 pacchi di sale, 129 bottiglie di latte, 176 pacchi di biscotti e merende e 210 prodotti di vario genere alimentare e pulizia casa. Per un totale di 2.316 pezzi che sono stati consegnati ai servizi sociali dei comuni.

Il Presidente di ACEB Stefano Urso e il Direttore della Croce Azzurra di Vallecrosia Matteo Amato, ringraziano tutti i cittadini che hanno contribuito alle due giornate ‘Una spesa per la ripresa’: “E stato un grandissimo successo che non ci aspettavamo, inoltre, alcune persone non hanno potuto partecipare di persona, così ci hanno fatto donazioni in denaro, dove è stato provveduto fare la spesa noi per loro. Inoltre, ringraziamo la direzione dei due supermercati, per l'ospitalità e la possibilità di aiutare le persone”.