Siap in occasione dell'anniversario della strage di via d'Amelio: "Il covid 19 rafforzerà le mafie"

"Era una domenica anche 28 anni fa il 19 luglio quando la mafia e il silenzio dello Stato che che trattava con i mafiosi insanguinarono via D’Amelio a Palermo. Furono uccisi il Magistrato Paolo Borsellino e gli Agenti di Polizia Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli ed Eddie Walter Cosina". Lo scrive il presidente del Siap Liguria Roberto Traverso, che avverte: "La mafia grazie al Covid19, diventerà ancora più potente in Italia e nel mondo ma in questi mesi della mafia non parla più nessuno.



Addirittura in Liguria si è pensato di abolire le certificazioni antimafia e quando si rivendica il rafforzamento dell’attività investigativa il silenzio assordante che ci circonda è impressionante!



Per questo ad ogni ricorrenza di stragi mafiose bisogna alimentare la MEMORIA:



I giovani, specialmente le nuove ragazze e ragazzi della Polizia di Stato devo sapere che noi più anziani abbiamo sentito l’odore della morte mafiosa nel naso ma soprattutto nel cuore e nella mente..segni indelebili che devono passare di generazione in generazione per lottare contro la metastasi mafiosa che è sempre in grado di inquinare il mondo che ci circonda".