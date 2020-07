Bordighera crede sempre più nell'outdoor ed unisce i sentieri di Montenero a quelli dell'entroterra di Sanremo (Video)

Bordighera continua a credere nell’outdoor e nei percorsi dell’entroterra, soprattutto su mountain bike. La conferma è arrivata dal Sindaco della città delle palme, Vittorio Ingenito, che ha evidenziato il progetto per unire la zona dei sentieri di Montenero con quella di San Romolo a Sanremo, attraverso Seborga.

“Concludiamo entro settembre-ottobre i lavori a Montenero – ha detto - mentre i sentieri sono già tracciati. Bisognerà inserire la cartellonista e sarà realizzato un belvedere molto fruibile nella zona del ‘Cian degli inamurai’. E’ nostro obiettivo collegare il comprensorio con le realtà vicine. Ci siamo sentiti con il Consigliere sanremese Mario Robaldo e anche lui è convinto che sia necessario unire le forze ed i comprensori. Bordighera stanzierà a breve una nuova somma per realizzare un collegamento già esistente ma bisognerà ridisegnare alcuni tratti per raggiungere la curva del Marzocco, da Seborga per arrivare a San Romolo. Ovviamente anche gli appassionati potranno venire da Sanremo a Bordighera”.

Un lavoro che sarà sicuramente propedeutico a proporre ‘pacchetti’ turistici ad hoc per gli appassionati: “Ci sono già diversi alberghi – conferma Ingenito - che si stanno attrezzando con i biker e, a breve torneremo a proporre un bando per il noleggio delle bici. Questo è sicuramente il futuro del turismo ‘destagionalizzato’ e dobbiamo crederci. In altre realtà hanno creato numeri stupefacenti e noi vogliamo seguire questa strada che ha grande possibilità di sviluppo”