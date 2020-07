L'Oroscopo di Corinne: le previsioni per la settimana dal 17 al 24 luglio

ARIETE: Tenaci e testoni non esisterete a far valere le vostre sacrosante ragioni a costo di ritornare sul medesimo argomento fino all’altrui esaurimento… Questa seconda quindicina del mese vi vedrà protagonisti o spettatori di eventi grotteschi ma anche di minute gioie da vivere intensamente. Inoltre una puntatina al mare o in collina, una grigliata o un raduno ruspante, permetterà al corpo e alla mente di scordare tutte le cose che rimangono ancora da sbrigare. New eclatante da un familiare.

TORO: Il trigono di Giove favoreggia chiunque abbia deciso di concedersi una vacanza e tutti quelli che, a seguito di una fase piuttosto tosta, stiano cercando un’oasi di pace… Ciononostante apparirete abbastanza nervosetti sbottando per inezie o rimbeccando prontamente chi non capisce un accidente… Una nutrita serie di appuntamenti od inviti vi rallegrerà e se liberissimi ma attratti da un’enigmatica personcina sappiate che, pur se in maniera buffa, si dichiarerà.

GEMELLI: Non essendo il corrente un periodo eccellente usate prudenza in qualsiasi frangente… Il sostegno di Marte può però aiutarvi a scampare un guaio, riequilibrare un budget finanziario un po’ carente, frequentare gente positiva, cavarvi un pallino e riposarvi un attimino. Tra venerdì e lunedì riceverete una novella, vi accadrà uno strano fatterello o riabbraccerete chi non vedevate dalle calende greche. Un processo infiammatorio può colpire denti, pancino o stomachino.

CANCRO: Chissà se vi porterà fortuna la Luna nuova che il giorno 20 si forma nella vostra costellazione … molto dipende dalla posizione dell’Ascendente… E’ comunque certo che l’astro d’argento regalerà attimi di rilassamento, lenendo, per chi se l’è vista bruttina, un latente tormento. Qualcuno ideerà un viaggetto, altri materializzeranno un progetto o trascorreranno memorabili orette insieme a persone graziose e deliziose malgrado subentri una solenne incavolatura.

LEONE: Sembra non andarne una dritta e, pur trattandosi di contrattempi di quasi comune amministrazione, andrete egualmente nel pallone prendendo per offesa personale ogni paternale od allusione apparentemente lesiva per la vostra dignità. Oltretutto una questione relativa a familiari, incartamenti o ad una locazione assorbirà una buona fetta di energie e a tal riguardo il confidarvi con chi sa capirvi risulterà un’ottima panacea. Si raccomanda cautela nel mangiare e nel guidare!

VERGINE: Con il benestare di Giove e Saturno potete benissimo buttarvi nella mischia ed osare con la certezza di riuscire persino negli intenti più complicati pur permanendo quella sottile ansia preposta a farvi vedere ostacoli anche dove non ce ne sono… Una visita, un incontro o il colloquiare con un soggetto positivo e solare solleverà il morale mentre un imprevisto nel week end potrebbe costringere qualche nativo a mutar programma. Sulla strada si raccomanda la massima cautela.

BILANCIA: Non vedere l’ora di staccare la spina, evadere dalla routine, concedervi un sollazzo, rilassare la mente e non pensare più a niente… Suvvia il momento per realizzare tutto ciò si sta per avvicinare quindi, se ancora al rusco, pazientate e poi librate verso le mete ambite avendo ovviamente l’accortezza di adoperare le dovute precauzioni in spiaggia o in luoghi iper affollati. Sorprese in vista sia per single che per innamorati. Domenica allegrotta se trascorsa con la compagnia adatta.

SCORPIONE: Tempo di ghiaccioli, gelati, angurie, sorbetti, scorrazzate e magiche estive giornate… Suvvia riponete l’aria accigliata, mandate in pensione il malumore e godete appieno ciò che di imprevedibilmente sollazzante vi sta aspettando sotto il solleone di una metà luglio burlona e pazzerellona. Un tipino peperino darà filo da torcere, una femmina avrà mille pretese, un’amicizia si rinsalderà e una posteriore si affievolirà. Per pura casualità vedrete qualcuno risalente al passato.

SAGITTARIO: Le apparenze spesso ingannano: ragion per cui fidatevi soltanto di chi conoscete approfonditamente mandando invece a stendere i pettegoli, i menzogneri e quelli che si dilettano a mettervi in cattiva luce unicamente per invidia o perfidia. Poi, se la salute, il lavoro e le valute lo permettono, regalatevi un diletto, un viaggetto, un fuori porta da soli o insieme a chi sa farvi stare bene. Il fine settimana si prospetta essere festaiolo a parte un inconveniente spettante voi o un parente.

CAPRICORNO: L’opposizione del novilunio accenderà micce strane nel senso di portarvi da un lato ad assaporare attimi gaudenti e dall’altro ad andare in tilt per quelle note stridenti preposte a sciupare l’incanto di questa singolare estate. Poiché la fiacca e l’afa imperversano abbiate l’accortezza di non esporvi al sole nelle ore di punta e di mangiare in maniera nutriente ma leggera. Fattibili dei contatti con enti sanitari, delle novelle conoscenze e un invito da accettare. Sabato strampalato.

ACQUARIO: Fatevi pure indurre in una sana tentazione sia essa godereccia, affettiva o mangereccia, non siate pessimisti e guardate verso il proseguire di una stagione avente parecchio da offrire. I corrucci non mancano ma pensare un attimino a voi stessi è il minimo che potete fare dopo il tour de force primaverile ed invernale… Sporadicamente i nervetti salteranno ma seguitando a picchiare sul medesimo arrugginito chiodo rischiate solo di allontanare chi vorreste invece avvicinare.

PESCI: Imparate l’arte della filosofia e prendete la vita così come viene perché incavolarsi o penare non cambia lo stato delle cose. Certo che di problemini ne avrete più di uno ma state sereni in quanto li risolverete. Un combino vi ringalluzzirà, una risposta tanto attesa arriverà, una novella vi stupirà e una visita vi entusiasmerà mentre una faccenda pratica impensierirà. Divertimento garantito a chi, invece, essendo già in ferie, toccherà il cielo con un dito. Sbalzi di pressione.

Con l’augurio che le stelle portino solo cose belle!