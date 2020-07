Sanremo: Odg per il Taser alla Polizia Locale, Lombardi (FdI) risponde a Bellini “Non è stato informato o non ha compreso la convocazione del prossimo consiglio”

Il consigliere comunale Luca Lombardi (FdI) risponde al collega Umberto Bellini in merito all'intervento di quest'ultimo sull'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia per dotare di Taser gli agenti della Polizia Locale.

Scrive Lombardi: “Comunico al consigliere Bellini che l'oggetto della convocazione del prossimo Consiglio Comunale del 22 luglio non prevede la trattazione di alcuna interpellanza o ordine del giorno; come infatti è noto a tutti i consiglieri l'art.22 comma 6 del Regolamento del C.C. prevede che nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni e/o delle interpellanze. Quando il Consigliere capirà quando verranno trattate le interpellanze e gli ODG saremo lieti di rispondergli e di sottoporre al Consiglio la trattazione delle dotazioni alla Polizia Locale, informandolo che i taser di nuova generazione hanno superato tutti i test di sicurezza (sperimentazione avvenuta dal 5 settembre 2018 al 5 giugno 2019 e fornite in prova alle Forze di Polizia di 12 città italiane, utilizzato 60 volte: 46 Polizia di Stato, 11 Arma dei Carabinieri e 3 dalla Guardia di Finanza). Probabilmente il Consigliere Bellini non è stato informato o non ha ben compreso l'oggetto della convocazione del prossimo Consiglio di mercoledì che prevede la trattazione di 3 pratiche di cui una del Servizio Ragioneria "Rendiconto di gestione del Comune di Sanremo Esercizio 2019" che rientra quindi nel Regolamento sopra citato”.