Sanremo: il consigliere Bellini contro la proposta di FdI per dotare di Taser gli agenti della Polizia Locale

Il consigliere comunale Umberto Bellini interviene sulle nostre pagine in merito all'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per dotare di Taser gli agenti della Polizia Locale.

Scrive Bellini: “Mercoledì prossimo si riunirà il Consiglio Comunale e la prima ora, come da regolamento, sarà dedicata alla trattazione di interpellanze ed ordini del giorno presentati dai colleghi dell'opposizione. Verrà quindi discusso un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia nel quale viene richiesto che gli agenti della nostra Polizia Locale vengano dotati di quel pericoloso aggeggio inventato dallo statunitense Thomas A. Swift (da qui l'acronimo TASER). È risaputo che l'uso di tale arma elettrica nei confronti di persone affette da problemi cardiocircolatori, dedite al consumo di stupefacenti, in particolari situazioni di stress fisico (ad esempio dopo un'inseguimento o colluttazione) può avere conseguenze letali”.



“Vigendo nel nostro Paese il principio di responsabilità personale, non mi sembra il caso di caricare sulle spalle dei nostri agenti un fardello del genere, mettendo nelle loro fondine potenziali scontri con la magistratura - conclude Bellini - non credo che voler far passare messaggi quali invasioni islamiche, untori extracomunitari ad ogni angolo di strada, pericolo di aggressioni ad ogni ora del giorno renda un buon servizio alla nostra gente che, al contrario, vuole una politica amministrativa non urlata ma concreta”.