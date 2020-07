Sanremo: rifatta la segnaletica orizzontale sull'asfalto dissestato, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice ci scrive per segnalare le condizioni dell'asfalto in un tratto di via Padre Semeria dove è stata rifatta la segnaletica orizzontale senza però risolvere il problema dell'asfalto dissestato per via delle radici dei pini.

A febbraio, pre covid, erano state tracciate parti del manto stradale in via Padre Semeria davanti al civico 81 e più in sù dove c'è la fermata del bus, credo per intervenire sulle parti di asfalto che presentavano dei brutti dossi pericolosi per la circolazione. Poi si e fermato tutto per lockdown. Nei giorni scorsi è stata rifatta la segnaletica con linea di mezzeria, ma i dossi (dovuti alla presenza di radici dei pini marittimi) sono rimasti ed anzi sono cresciuti, tanto che ora le macchine raschiano sull'asfalto con il rischio si rompere coppa dell'olio o altro e le moto di cadere. Probabilmente è solo una dimenticanza, spero con questa segnalazione che i lavori si facciano e ringrazio fin d'ora per la loro esecuzione.