A Camporosso si coltiva anche la 'Huatacay': pianta sacra nelle civiltà precolombiane e appartenente all'Arca del Gusto di Slow Food

A Camporosso si coltiva anche la pianta sacra di "Huatacay", pianta facente parte insieme alla cipolla egiziana dell'Arca del Gusto di Slow food . Marco Damele continua il suo studio delle piante e del futuro della biodiversità portandoci a conoscere una pianta misteriosa ma estremamente facile da coltivare, ottima in cucina e salutare per il nostro organismo.

La Tagetes minuta è una pianta annuale del genere Tagetes, appartenente alla famiglia delle Asteraceae con piccoli fiori gialli e foglie profumate, originaria del Sud America che può raggiungere anche i 2 metri di altezza in luoghi soleggiati e ben areati . Dalla colonizzazione spagnola , è stata introdotta in tutto il mondo ed è stata naturalizzata in Europa, Asia, Australasia, Nord America e Africa. È usata come erba culinaria in Perù , Ecuador e parti del Cile e della Bolivia . Comunemente chiamata "Huacatay" in Perù, è venduta nei negozi di alimentari del luogo come "pasta di menta nera" . Le foglie essiccate possono essere utilizzate come condimento e la pasta huacatay viene utilizzata per preparare il famoso piatto di patate peruviano chiamato ocopa.

Piatto tradizionale nella cucina peruviana è una salsa a base di Tagete minuta , originaria della città di Arequipa, che può essere servita calda, come condimento per patate bollite o per guarnire uova sode o gamberetti. L' Ocopa è preparato con peperoncini gialli essiccati al sole, cipolle tritate, foglie fresche di huatacay e addensato con latte evaporato, arachidi, sale e olio. Un delizioso tè alle erbe può essere preparato dalle foglie. In erboristeria l'olio essenziale che si ricava dalla pianta viene utilizzata nell'industria dei profumi, del tabacco e delle bevande analcoliche.

Il piacere del verde è all'insegna della biodiversità, riscoprendo dalle piante odori, gusti e sapori perduti da tutto il mondo; dalla cipolla egiziana, al basilico greco, all'origano cubano, al coriandolo vietnamita, al mirtillo siberiano, alla granadilla peruviana...e poi piante di huacatay sudamericana, Stevia, Assenzio, Tanacetum , pianta della coca cola, erba di san Pietro, pepe giapponese, menta bergamotto....e tante altre piante da scoprire e coltivare.