Vallecrosia: 'Una spesa per la ripresa', sabato torna la colletta alimentare dell'ACEB

Sabato, dalle ore 08.30 alle ore 19.30, presso l'Eurospin di Vallecrosia, nuova iniziativa di raccolta alimentare con l'Aceb – Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso e dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. "Una spesa per la ripresa", questo il nome del progetto di aiuto rivolto alle famiglie in difficoltà.



"Questa emergenza sanitaria ha messo in ginocchio quanta più gente ci possiamo immaginare, famiglie che hanno perso il lavoro, famiglie che non hanno ancora percepito la cassa integrazione e famiglie che non hanno nulla da mettere nella loro tavola soprattutto con a carico anziani e/o bambini. Non si può e non si deve restare indifferenti a tutto questo" - sottolineano da ACEB.



"Tutta la spesa verrà consegnata ai servizi sociali del Comune di Vallecrosia, dove verrà divisa fra le famiglie in difficoltà. Consigli per la spesa solidale: Pasta, riso, pelati, biscotti, zucchero, caffè, omogenizzati, latte, olio, farina, tonno, legumi, the, succhi di frutta, prodotti secchi, marmellate e altri prodotti a lunga conservazione" - aggiungono.



"Per tutti coloro che saranno impossibilitati a fare la spesa in questa giornata dedicata, ma vogliono comunque aiutare, potranno dare il loro contributo facendo un bonifico bancario a queste coordinate: IBAN IT50C0843949110000230102738 Oppure tramite PayPal: www.paypal.me/ACEB2017 - ricordano da ACEB - Specificando la causale 'Spesa Sociale'".