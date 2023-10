Fondi regionali per Sanremo, l'assessore Marco Scajola fa il punto: “25 milioni di euro negli ultimi due anni” (video)

La visita del presidente Giovanni Toti e di parte dell'amministrazione regionale a Sanremo è stata l'occasione per fare il punto anche sull'urbanistica e i progetti che in zona si stanno portando avanti grazie al sostegno economico di Regione Liguria.

“Sanremo negli ultimi due anni ha ricevuto circa 25 milioni di euro per la rigenerazione urbana - ha spiegato l'assessore regionale all'Urbanistica, Marco Scajola - oggi arrivano altri 350mila euro per il restauro di piazza della Libertà a Poggio e, quindi, altri 300mila per Coldirodi. Spesso il sindaco ci parlava di queste due frazioni e oggi hanno i finanziamenti per lavori importanti. C'è poi il Mercato dei Fiori per il quale abbiamo dato, col presidente Toti, la totale disponibilità economica con 5 milioni di finanziamento. Altri 500mila euro sono arrivati per l'arredo urbano, una cosa importante per una città turistica. Non dimentichiamo i 3 milioni per l'edilizia scolastica perché servono risorse importanti. Pensate che in tutta la regione servono 100 milioni per le scuole. E poi c'è il Pinqua che non è un progetto da 15 milioni ma da 31 visto che gli investimenti sono pubblici ma anche privati”.

“Nell'edilizia residenziale pubblica ci sono nuovi investimenti anche a Sanremo - ha aggiunto Scajola - in provincia avremo tutti gli edifici popolari che saranno risanati sul piano ambientale, per diventare così un modello a livello nazionale. Sul punto nascite del 'Borea' si è scatenato un putiferio, ma devo ringraziare il sindaco Biancheri che poteva fare polemica e non l'ha fatta. Ma anche il presidente Toti e l'assessore Gratarola, visto che si è scatenata una polemica sia dall'opposizione che dal 'fuoco amico'. Quella di oggi non è una promessa mantenuta perché noi sapevamo già di arrivare a questo”.

La delegazione di Regione Liguria, accompagnata da amministratori locali, ha poi fatto visita anche al Mercato dei Fiori di Valle Armea, struttura al centro di un imponente progetto di riqualificazione e rigenerazione che la renderà un vero e proprio campus per le scuole della zona.

Le interviste