Ventimiglia: operazione antidroga della Polizia, 49enne arrestato con 15 grammi di hashish

Operazione antidroga della Polizia negli ultimi giorni a Ventimiglia, frutto delle congiunte attività di vigilanza e info-investigativa messe in atto dalle Squadre Volanti e di Polizia Giudiziaria nella città di frontiera.

Un 49enne è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di droga, fermato in flagranza del reato mentre cedeva un pacchetto di hashish. La successiva perquisizione ha visto il sequestro di altre dosi, per un peso complessivo di circa 15 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato e sottoposto a narcotest dagli operatori della Polizia Scientifica. Per l’uomo, dopo la convalida della misura, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.