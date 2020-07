Ventimiglia: 761 il numero dei migranti in transito registrati dalla Caritas nei primi 6 mesi del 2020

Sono molte le persone che si sono rivolte ai servizi della Caritas Inemelia di Ventimiglia per ricevere un pasto nei primi sei mesi dell'anno. Si tratta soprattutto di migranti in transito.



“Il Campo Roya è ancora chiuso ai nuovi ingressi e le persone sono costrette ad accamparsi negli spazi pubblici. Negli ultimi due giorni abbiamo incontrato 130 persone in viaggio, sappiamo che i respingimenti dalla Francia hanno raggiunto i 100 al giorno. In questi anni abbiamo compreso, dai racconti di chi è in viaggio, che Ventimiglia costituisce solo una delle tante tappe del viaggio, che fino a qui è stato spaventoso. Abbiamo imparato che non si possono fermare le persone e non è possibile modificare il progetto migratorio di un essere umano”.