Si parte con il nuovo 'Area Sanremo': affidamento alla Sinfonica e possibile 'unione' con Rai Play in chiave talent

Nonostante si sia ancora in una fase di attenzione per il Coronavirus, in Comune a Sanremo si sta pensando all’organizzazione dell’edizione 2020 di ‘Area Sanremo’, il concorso didattico che porta due nuove proposte sul palco del Festival della Canzone.

In attesa anche di capire come si evolverà la convenzione tra Comune e Rai, uno dei fatto principali dell’edizione di quest’anno potrebbe essere la volontà di portare ‘Area Sanremo’ sulla piattaforma on line Rai Play. In pratica, come già annunciato negli ultimi due anni si tratterebbe, seppur con tutti i distinguo del caso, del primo approdo del concorso matuziano ad un format stile ‘talent’ vero e proprio, che potrebbe dare un impulso importante in chiave futura.

Intanto in Comune sono in partenza le lettere per la Rai in funzione alla preparazione di ‘Area Sanremo’ visto che, nonostante le problematiche dettate dal Coronavirus, c’è tutta l’intenzione di proporlo da ottobre con l’organizzazione della Sinfonica.