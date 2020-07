L'emergenza Covid-19 cancella la 52ª edizione del Moac: era in programma dal 13 al 23 agosto

La notizia era nell'aria da qualche giorno, ora è ufficiale. L'emergenza Covid-19 spazza via il Moac, la fiera-mercato del Palafiori tanto apprezzata da turisti e residenti di tutta la provincia.

La Giunta matuziana ha deliberato durante l'ultima riunione l'annullamento dell'edizione 2020 in programma dal 13 al 23 agosto. Una decisione sofferta ,a figlia delle disposizioni regionali che al momento vietano lo svolgimento di fiere.

Salta così una delle manifestazioni più importanti per molti commercianti e per le associazioni di categoria locali che puntano sulla fiera-mercato per una lunga serie di iniziative ed eventi.

Resta ora da capire se, come e quando il Comune e Fiere In (organizzatore del Moac) intenderanno recuperare l'edizione 2020 o se, semplicemente, tutto sarà rinviato all'anno prossimo.