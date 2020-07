Ventimiglia: visita del Presidente della Regione Toti "Arrivano 6,5 milioni per i tre parcheggi sull'ex ferrovia" (Foto)

Dopo Taggia il Presidente della Regione, Giovanni Toti, è tornato a Ventimiglia e, in attesa di inaugurare ufficialmente il ponte di Bevera, si è incontrato con il Sindaco e l’Amministrazione comunale. A fare il punto sui finanziamenti e sulla riqualificazione delle aree oggetto degli interventi sono stati, oggi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco Gaetano Scullino, insieme agli assessori all’Urbanistica Marco Scajola, al Turismo Gianni Berrino e alla Sanità Sonia Viale. Il Comune ha già approvato il progetto di fattibilità tecnico economica di tutti gli interventi e grazie al finanziamento potrà partire con la loro realizzazione.

Prima di andare nella frazione per l’inaugurazione l’incontro istituzionale con gli Assessori ed i media, con il Presidente Giovanni Toti che ha confermato gli stanziamenti della Regione per la città di confine. Gli interventi saranno realizzati entro il 2022, con un cofinanziamento da parte del Comune di circa 340mila euro. In particolare 6,5 milioni per i tre nuovi parcheggi: “Tre settimane fa abbiamo fatto il punto della situazione per una serie di interventi che servono alla città di Ventimiglia ed abbiamo voluto dare una risposta rapida. Avevamo promesso che saremmo tornati entro luglio per dare risposte concrete ed oggi abbiamo confermato che finanzieremo la realizzazione di tre parcheggi per un totale di 6,5 milioni di euro, previsti nelle sessioni di bilancio di quest’anno e dei prossimi due. Si tratta dei parcheggi sugli ex sedimi ferroviari, che saranno importanti nell’ambito della riqualificazione urbana e di rilancio del territorio. Oggi abbiamo stanziato 16 milioni di euro nel fondo strategico regionale, di cui 1,5 a Taggia oltre ad un altro per Ospedaletti a conferma dell’interesse che abbiamo per l’estremo ponente. Questo nella profonda convinzione che, da ultima città del territorio è diventata uno dei fulcri strategici per gli investimenti sul porto, sul waterfront senza dimenticare il centro storico. Avremo modo di poter lavorare nei prossimi anni per fare diventare Ventimiglia un asset trainante per il nostro piano di sviluppo. Abbiamo corso insieme agli uffici comunali e regionali, che hanno fatto un grande lavoro per mettere in piedi tutta la documentazione necessaria agli stanziamenti”.

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ha ringraziato l’Amministrazione regionale: “Perché, per la nostra città, si concretizza di una importante possibilità di sviluppo con investimenti che ci consentiranno di cambiare passo. Verrà ultimato il rifacimento della passeggiata Marconi anche se siamo ancora rimasti indietro su viabilità e parcheggi senza dimenticare le aree pedonali. Grazie ai finanziamenti regionali, anche se non dobbiamo dimenticare che il progetto è della precedente amministrazione, ora i residenti di 6 frazioni possono avere una viabilità finalmente normale. E con i nuovi finanziamenti, ne siamo certi, andremo a completare il 90% del nostro programma elettorale”.