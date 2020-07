Sanremo: convocato per martedì prossimo il consiglio comunale matuziano

Il Consiglio comunale di Sanremo è stato convocato a Palazzo Bellevue per martedì 14 luglio 2020, con inizio dei lavori alle ore 17.30. Tra gli altri punti all’ordine del giorno: la surroga del consigliere dimissionario Sergio Tommasini con il consigliere Stefano Isaia; l'approvazione del servizio di controllo e partecipazioni esterne della Casinò Spa; la richiesta autorizzazione regionale per sdemanializzazione terreni gravati da usi civici; l'acquisto delle aree di proprietà dello stato, ubicate in valle Armea, interessate da porzione del sedime del mercato dei fiori; l'approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto della partecipazione del Comune di Sanremo in qualità di socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata 'istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile'; si parlerà infine del servizio di manutenzione immobili e progettazione riconoscimento debito fuori bilancio per interventi di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza degli impianti sportivi pista d'atletica e campo da baseball di 15.307,69 euro.