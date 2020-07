Sanremo: regolamentazione isola pedonale in via Gioberti per iniziativa 'Spazio Aperto'

A seguito dell’iniziativa ‘Spazio Aperto’ che prevede la pedonalizzazione straordinaria e temporanea su alcune strade fino al 20/09/2020, il Comune di Sanremo ha emesso un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale in Via Gioberti Inferiore in tal modo:



- DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle ore 19.30 alle ore 00.30 del giorno successivo

- DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli dalle ore 20.00 alle ore 00.30 del giorno successivo



