Bordighera: solo camminata per la 'Beodo Urban Trail' di domenica prossima

Come da deliberazione approvata oggi in Giunta Comunale di Bordighera la manifestazione Beodo Urban Trail, in programma domenica prossima, potrà tenersi solo in forma di camminata e non di corsa. "Questo spiegano dal Comune - stante l’impossibilità, per l’organizzatore, di redigere in tempo utile un piano organizzativo, sanitario, di sicurezza conforme a tutti i requisiti del protocollo FIDAL e necessario per consentire la percorrenza del tragitto anche di corsa nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19.



In merito il Comando di Polizia Municipale sta predisponendo un’ordinanza che disciplina in modo puntuale le modalità di svolgimento dell’evento; ecco quanto prescritto.

· Il percorso dovrà essere a senso unico di marcia e dovrà essere presidiato ed evidenziato dagli organizzatori, che ne verificheranno la fruibilità.

· A tutti i partecipanti dovrà essere misurata la temperatura corporea al momento della partenza, mediante termoscanner.

· I partecipanti dovranno sottoscrivere ed esibire idonea dichiarazione di non presentare sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19 e di non essere positivi al predetto virus; dovrà essere indicato un domicilio di sicura reperibilità ed un numero telefonico per agevolare eventuali contatti a fini sanitari. Dette dichiarazioni dovranno essere conservate per i successivi quindici giorni dal referente dell’Associazione Culturale BordiEventi.

· I partecipanti dovranno procedere a sanificazione mediante idonei prodotti igienizzanti.

· Tutti gli operatori presenti lungo il percorso dovranno costantemente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree.

· Le partenze dovranno essere diluite nel tempo, in modo da evitare situazioni di assembramento.

· I partecipanti dovranno rispettare comunque la distanza minima di due metri rispetto agli altri partecipanti e ai cittadini presenti.

· La marcia non dovrà avvenire a passo di corsa, stante il carattere ludico e non sportivo della manifestazione e la necessità di rispettare le disposizioni di distanziamento e di evitare contatti accidentali fra i partecipanti.

· I partecipanti avranno la facoltà di indossare la mascherina di protezione e l’obbligo di indossarla in ogni situazione di stazionamento o di assembramento.

· Ogni punto di ristoro dovrà necessariamente essere dotato di idonei prodotti sanificanti per tutti gli intervenuti.

· Il servizio stewart anti-Covid garantità la necessaria presenza lungo il percorso e nelle aree di ammassamento.

Ogni situazione che possa comportare una situazione di rischio, anche solo potenziale, di diffusione di contagio comporterà l’immediato allontanamento dei partecipanti interessati".